На ремонт участка дороги в Белебеевском районе направят до 202 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии на конкурсе 18 июля выберет подрядчика ремонта участка дороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Белебеевском районе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта — 202,7 млн руб. Он будет оплачен из бюджета Башкирии.

Работы необходимо провести с 15 мая 2024 года до 30 сентября 2024 года. Длина участка трассы составляет 7 км. Подрядчик должен дать шестилетнюю гарантию на основание дорожной одежды, пятилетнюю — на нижний слой дорожного покрытия, семилетнюю — на верхний слой дорожного покрытия, двухлетнюю — на обочины.

Управление дорожного хозяйства Башкирии назначило на 7 июля конкурс по выбору подрядчика ремонта участка этой дороги длиной 4 км за 112 млн руб. и на 5 июля — участка длиной 1,64 км за 46,86 млн руб. Работы необходимо завершить до 30 сентября 2024 года.

Майя Иванова

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