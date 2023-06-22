Агрофирма «Южная» приняла на практику 45 студентов

Студенты Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, Кубанского государственного аграрного университета и Лабинского аграрного техникума приступили к практике в агрофирме «Южная». Будущие агрономы и механизаторы знакомятся с производством и постигают азы профессии на одном из крупнейших виноградарских предприятий России.

Фото: пресс-служба Кубань-Вино

Производственная практика – один из инструментов подготовки кадрового резерва, реализуемый группой компаний «Ариант», в состав которой входит агрофирма «Южная». Практика проходит по специально разработанной программе. Студентам предоставляется не только проживание и питание, но и оплата труда.

Сезон практики с мая по октябрь. На это время за ребятами закрепляются кураторы. Студенты-агрономы работают помощниками бригадиров, механизаторы трудятся в Технопарке компании: выполняют работы по обслуживанию и ремонту техники агрофирмы.

Фото: пресс-служба Кубань-Вино

После прохождения стажировки студенты демонстрируют хорошие результаты на профессиональных конкурсах. Так, весной этого года два студента-механизатора, получившие практический опыт в «Южной», заняли первое и третье место на региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» в компетенциях «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Обслуживание тяжелой техники».

Кроме того, ежегодно часть студентов, прошедших производственную практику, возвращается в агрофирму уже в качестве специалистов. По результатам прошлых лет 9 человек трудоустроены в компанию.

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