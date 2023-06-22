Выдача автокредитов в Удмуртии стала на 9,3% меньше в мае

По итогу мая жители Удмуртии взяли 1 010 кредитов на покупку автомобиля, что на 9,3% меньше объема за предыдущий месяц. По данным НБКИ, республика оказалась на 21 месте в топе 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В целом по России количество выданных автокредитов в мае составило 65,5 тыс., сократившись на 7,8% в сравнении с апрелем. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение объясняется сезонным фактором, а также большим количеством праздничных и выходных дней в первой половине мая.