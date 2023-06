Лори на светофоре

Сегодня, 22 июня, в прокат выходит анимационная лента «Зверогонщики». Оригинальное название этого фильма — Rally Road Racers, и его нейтральность — как бы подсказка к тому, что этот мультфильм — не столько детское, сколько семейное кино.

«В детстве я очень любил фильмы «Гонки "Пушечное ядро"», «Гонки "Жевательная резинка"» и «Это безумный, безумный, безумный, безумный мир», поэтому, видимо, подсознательно всегда надеялся прибавить к жанру классической комедии о дорожных гонках в духе «правила таковы, что правил нет» что-то новенькое, — рассказывает режиссер и автор сценария «Зверогонщиков» Росс Венокур. — Само собой, я тогда даже не подозревал, что буду в самом деле снимать кино или что это самое кино, которое я сниму, будет представлять собой мультфильм, где все герои — животные».

Главный герой фильма — милый глазастик Жи, он родом из Деревни медленных лори. Эти животные — неспешные и осторожные, вот и бабушка Жи заставляет внука двигаться плавно и вдумчиво и почаще практиковать тай-чи, но неуемная энергия и жажда скорости все же выводит Жи на гоночную трассу. И вроде и талант, и стремление к победе — всем при нем, но выиграть ни одно гонку у него так и не получается. Что не мешает ему заключить пари с Арчи Великвалепным, легендарным гонщиком, который уже много лет лидирует во всех соревнованиях и настолько уверен в своей непобедимости, что еще не выиграв гонку, уже готовит место на полке для победного кубка. Впрочем, пари приходится заключать не столько из-за самонадеянности Арчи, сколько от безысходности Жи: бросить вызов кумиру его вынуждает то обстоятельство, что Великвалепный нагл не только на треке, но и в жизни, и собирается на месте деревеньки лори построить элитный жилой комплекс для богатых жаб.

Поэтому «Зверогонщики» — анимация не только про гонки, но и про общечеловеческие ценности, такие как дружба, взаимовыручка и бескорыстная помощь. А по словам режиссера, «картина полна радости, а еще оптимизма, любви и глупости». Но и мудрости в ней хватает. «По сути своей "Зверогонщики" — это осовремененная версия басни Эзопа о черепахе и зайце», — утверждает Росс Венокур. И дело не только в том, что наставник юного Жи, козел Жвач, учил его, что «Победитель всегда побеждает, даже когда проигрывает».

В работу над проектом вторглась пандемия и увеличила в итоге сроки производства с полутора лет до четырех. К тому же было принято решение изменить место рождения главного героя: изначально Жи был родом из Уханя.

Но неизменной осталась страсть авторов к гонкам. Фильм полон отсылок к самым разным лентам, от «Безумного Макса» до «Форсажа» — забавно, что одним из рабочих названий этой анимационной ленты было The Fast and the Furriest. А один из романтичных моментов мультика является оммажем видеоклипу на песню Take On Me группы a-ha, герой которого тоже был гонщиком, правда, не раллийным, а мотоциклетным.

В завершение стоит добавить, что несмотря на то, что авторы «Зверогонщиков» работали в условиях чрезвычайно ограниченного бюджета, команда у них была довольно опытная, а местами — и вовсе звездная. Уже упомянутый автор сценария и режиссер Росс Венокур – автор анимационной комедии «Распрекрасный принц». Продюсер Джон Х. Уильямс является номинантом на премии BAFTA и «Эмми», а среди его работ — «Шрэк» и «Шрэк 2». Композитор Том Хоу также номинант на премию «Эмми» и среди прочего писал музыку для сериала «Тед Лассо». Художник-постановщик и оператор — Алексей Нечитайло, который работал над такими проектами как «Приключения Десперо», «Трио из Бельвилля», «Папа-мама гусь» и «Секретная служба Санта-Клауса». Среди актеров озвучания — Дж.К. Симмонс, который в психологической драме «Одержимость» сыграл деспотичного режиссера, а в «Зверогонщиках» его голосом говорит милейший Жвач. Арчи Великвалепного озвучил известный актер и участник комедийной группы «Монти Пайтон» Джон Клиз.

Анна Килимник