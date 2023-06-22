«Завидный холостяк», «Сладкие сестрички» и другие незарегистрированные сорта семян продавал предприниматель в Удмуртии

В Удмуртии в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, продавали пакетированные семена овощных культур с нарушением требований законодательства в области семеноводства. В частности, продукция не была включена в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Так, среди незарегистрированного товара были сорта семян томата «Бифселлер красный» и «Завидный холостяк», а также баклажана «Сибирский Ятаган», сладкого перца «Золотая снежность», земляники «Гигантелла» и «Сладкие сестрички».

Предпринимателю, нарушившему федеральный закон о семеноводстве, выдали предостережение. Всего с начала 2023 года в Удмуртии объявлено 12 таких предостережений, а нарушителям необходимо снять с продажи 216 наименований сортов и гибридов сельскохозяйственных растений.