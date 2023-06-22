В Самарской области большинство УК попали в «красную зону»

В рейтинге управляющих компаний Самарской области за 2022 год большинство организаций оказались в «красной зоне». Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.

Деятельность управляющих организаций оценивала Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области по 17 критериям. По пяти из них данные предоставляла областная Общественная палата.

Итоговый рейтинг ГЖИ разделен на три «зоны»: зеленую, желтую и красную. «Зона, в которую попадает та или иная управляющая организация, определяется количеством баллов, которые она набрала по результатам оценки ее деятельности по утвержденному ГЖИ списку критериев»,–отмечают в инспекции.

В рейтинге оценивались более 350 организаций. Управляющие компании могли набрать максимум 145 баллов. Так, за прошлый год в «зеленую зону» попали 19 УК, набравших 100 и более баллов. Еще 19 компаний оказались в «желтой зоне». Они набрали от 80 до 99 баллов. Все остальные организации остались в «красной зоне». «Несмотря на то, что, согласно приказу ГЖИ, “красная зона” означает оценку “удовлетворительно”, результат некоторых компаний настолько низок, что никак не может считаться удовлетворительным. К слову, шесть УК умудрились получить менее 0 баллов»,– подчеркивают представители Общественной палаты.

Ани Айвазян