В Башкирии разработали стратегию развития строительства и ЖКХ до 2030 года

Правительство Башкирии разработало стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом на 2035 год. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Разработаны два сценария реализации стратегии — рисковый и базовый. Рисковый сценарий предполагает сохранение с учетом инфляции текущего уровня финансового обеспечения строительной отрасли, комплексную реализацию мероприятий по модернизации объектов жилищного фонда. Базовый сценарий предусматривает опережающий рост спроса и динамики строительства.

Стратегической целью является ввод более 32 млн кв. м жилья за десять лет. Одним из механизмов обновления среды проживания названа реновация. Также планируется вовлекать в оборот земельные участки, расширять взаимодействие с рыночными застройщиками, развивать рынок ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных программ. В итоге площадь выявленных участков для жилищного строительства должна вырасти с 0,27 тыс. га в 2021 году до 5 тыс. га к 2035 году, количество решений о комплексном развитии территорий региона должно увеличиться до пяти при рисковом сценарии и до — 12 при базовом. Объем жилищного строительства планируется довести с 2,9 млн кв. м в год в 2021 году до 3 млн кв. м в год при рисковом и 4,2 млн кв. м в год — при базовом сценарии в 2035 году. Количество семей, улучшивших жилищные условия, прогнозируется довести до 152 тыс. при рисковом сценарии и до 160 тыс. — при базовом в 2035 году. Ежегодный объем капремонта в рамках реализации региональных программ останется на прежнем уровне — 2,1 млн кв. м.

Майя Иванова

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