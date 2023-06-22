Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» предложила разрешить депутатам заксобрания работать дистанционно

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Законодательном собрании Пермского края Вероника Куликова предложила разрешить депутатам работать дистанционно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Сегодня мы вынуждены были отойти от дистанционного режима в связи с тем, что в регламенте четко прописаны случаи его применения: режим повышенной готовности, чрезвычайные ситуации. Но многие коллеги уже привыкли к удобному формату, они не выпадали из повестки, находясь на больничном, в командировке или в отпуске. Коллеги не выпадали из информационного поля, могли участвовать в работе комитетов, заседаниях»,— заявила госпожа Куликова на заседании краевого парламента. Председатель заксобрания Валерий Сухих в ответ пообещал подумать о возможном изменении регламента.

Дистанционный режим работы был введен в парламенте в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Депутаты заксобрания могли принимать участие в пленарных заседаниях как очно, так и заочно. После отмены режима повышенной готовности в июне этого года депутаты отказались от дистанционного режима работы, так как для него больше нет оснований.