На Пискаревском кладбище возложили венки в годовщину начала войны

В День памяти и скорби, 22 июня, на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины.

Цветы и венки к памятнику возложили губернатор Александр Беглов, члены городского правительства, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, депутаты Законодательных собраний Петербурга и Ленобласти, главноком ВМФ Николай Евменов, члены командования ЗВО, ветераны войны и жители блокадного Ленинграда.

В этот день торжественно-траурные церемонии также проходят на Серафимовском и Богословском кладбищах, в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда и на воинских мемориалах.

Как уточнили в Смольном, в Петербурге сейчас проживает 56,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, а также 5,2 тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

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