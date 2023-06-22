На Кубани пятнадцать строителей получили пищевое отравление

В Красноармейском районе Краснодарского края следственные органы проводят проверку по факту массового отравления сотрудников строительной организации, сообщает региональное следственное управление СКР. В лечебное учреждение с признаками кишечного расстройства обратились 15 человек.

По данным СКР, работники коммерческой организации прибыли в Красноармейский район для производства строительных работ и проживали в жилых модулях недалеко от станицы Марьянской. На территории рабочего городка есть пищеблок и холодильники, в которых работники хранят приобретенные ими продукты питания. В период с 20 по 21 июня рабочие почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.

По факту отравления сотрудники СКР и Роспотребнадзора проводят проверку соблюдения санитарных норм в рабочем городке, взяты пробы продуктов и воды.

Анна Перова, Краснодар