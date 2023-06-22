В честь известных спортсменов в Краснодаре назовут две улицы и ДЮСШ №2

Депутаты городской думы на очередном заседании 22 июня приняли решение назвать в честь известных спортивных деятелей две новые улицы в Прикубанском округе. Кроме того, имя Николая Добрикова присвоено ДЮСШ №2, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В районе Западного обхода появятся улицы имени Михаила Барибана и имени Владислава Лемиша.

Михаил Михайлович Барибан — мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике, участник летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972), чемпион СССР (1972). Преподавал на кафедре легкой атлетики Краснодарского института физической культуры.

Владислав Юрьевич Лемиш — советский, азербайджанский и российский футболист, нападающий, российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР (1987). Лучший бомбардир «Кубани» в чемпионате России 1992 года.

Детско-юношеской спортивной школе №2 Краснодара присвоили имя Николая Добрикова, который первым среди кубанских спортсменов установил рекорд СССР в тройном прыжке среди юношей старшего возраста.

Тат Гаспарян

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