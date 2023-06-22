Водитель ВАЗ 21074 скончался после столкновения с фурой на трассе М7 в Удмуртии

В Можгинском районе Удмуртии на 107 км дороги М7 «Волга» произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 21 июня около 20:15 столкнулись фура и автомобиль «ВАЗ 21074».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

По предварительным данным, за рулем грузовика с полуприцепом находился 50-летний мужчина, за легковым автомобилем — 69-летний. В момент аварии водитель ВАЗ выехал на встречную полосу дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался в больнице.