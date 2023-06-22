Приставы арестовали товарные знаки владельца пермских кафе

Сотрудники ГУ ФССП по Пермскому краю наложили арест на товарные знаки, принадлежащие трем пермским компаниям. Ограничения коснулись в том числе и ООО «Пектопах», владеющего брендами «Пельмешная», «Покешная», «Рынок еды» и «Фобошная».

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Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП, в отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам на исполнении находится ряд исполнительных производств в отношении ООО «Уралэнергомонтаж», ООО «Клиника современной гинекологии» и ООО «Пектопах». Приставам удалось взыскать с компаний большую часть задолженностей, но они по-прежнему не утратили статуса должников. Самый крупный долг имеет ООО «Пектопах», осуществляющее деятельность в сфере ресторанного бизнеса. Общество не платило налоги и задолжало в бюджет более 930 тыс. руб. Поскольку у этих юридических лиц нет ни имущества, ни средств на расчетных счетах, приставы арестовали принадлежащие им товарные знаки.

По истечении 10-дневного срока, предоставленного должникам на обжалование, товарные знаки будут оценены специалистом-оценщиком и переданы на принудительную реализацию.