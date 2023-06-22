Сбербанк подписал три соглашения о сотрудничестве в сфере АПК

Три соглашения о сотрудничестве заключил Сбербанк с ведущими агрокомпаниями страны на Международной юбилейной выставке технологий выращивания, хранения и сбыта плодовой продукции «PRO ЯБЛОКО 2023», сообщает пресс-служба банка. Мероприятие проходит в пятый раз в Минеральных Водах.

В рамках партнерства стороны намерены развивать долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере инвестиционной деятельности и реализации стратегических инициатив.

Как отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, сектор АПК является одним из важнейших драйверов развития экономики и традиционно занимает около трети в кредитном портфеле Сбера. Согласно подсчетам аналитиков Сбера, инвестиции банка в сельское хозяйство и пищевую промышленность на начало июня 2023 года уже достигли 304 млрд руб.

«Мы активно расширяем собственную отраслевую аналитику и риск-стратегии рынков. Уверен, подписанные сегодня соглашения помогут еще более быстрому и качественному росту агросектора южных регионов страны»,— отметил господин Песенников.

Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Де-Густо» Рима Дзицоева, комментируя соглашение, подчеркнула, что для экоориентированной агрокомпании, стремящейся к быстрому и разноотраслевому развитию, очень важно иметь надежного финансового партнера, который обладает экспертизой во всех направлениях работы.

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