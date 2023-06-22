Сухие доки Кронштадтского морского завода отремонтируют за 2 млрд рублей

Кронштадтский морской завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) намерен инвестировать в ремонт и модернизацию своих четырех сухих доков более 2 млрд рублей. Об этом со ссылкой на гендиректора КМЗ Анатолия Белоева 22 июня сообщает АБН.

По словам господина Белоева, предприятие впервые участвует в программе, которая софинансируется государственным бюджетом. Ремонт каждого из четырех сухих доков, которым более 100 лет, оценивается сумму до 500 млн рублей. На объектах предполагается возвести новую защиту от грунтовых вод — для того, чтобы продлить срок их эксплуатации.

Сейчас на предприятии проводят обследование доков, ведут проектно-изыскательские работы, на которые в 2023 году планируют направить порядка 70 млн рублей, добавил топ-менеджер КМЗ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что имущественный комплекс Кронштадтского морского завода, расположенный в историческом центре острова Котлин и имеющий выход к гавани выставили на торги за 110 млн рублей.

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