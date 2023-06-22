В Татарстане свыше 6 тысяч человек оформили Fan ID

В Татарстане на сегодняшний день более 6 тыс. человек оформили Fan ID. Об этом на пресс-конференции сказал пресс-атташе казанского клуба «Рубин» Марат Вагизов.

«На данный момент оформлено 6 тысяч карт, и, в принципе, я уверен, что их будет намного больше. Соответственно, посещаемость будет приличная», — сказал господин Вагизов.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Ак Барс Арена» начали готовиться к введению Fan ID. Данное требование является обязательным к посещению игр в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне документ не требовался, поскольку казанцы выступали в Первой лиге.

"Ъ-Казань"