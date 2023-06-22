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Вечный огонь зажгли в сквере Григорьева Канавинского района

В канун Дня памяти и скорби у стелы «Героям-комсомольцам» в сквере Григорьева открыли вечный огонь, сообщили в администрации Нижнего Новгорода. Раньше его зажигали по праздникам, теперь он будет гореть постоянно.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Частицу огня доставили на поезде Победы из сквера на Гороховецкой, там Вечный огонь зажгли месяц назад в преддверии 9 Мая.

«Исторически от сквера Григорьева военная часть из Шпального поселка уходила на Великую Отечественную войну. Также здесь была комсомольская ячейка, из которой ребята шли на фронт. Этот огонь объединяет поколения, и сегодня не случайно его зажгли два комсомольца-строителя и нынешние юнармейцы»,— сказал глава Канавинского района Олег Алешин.

Анастасия Еремина

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