AVA Group принял участие в пресс-конференции по итогам премии «Рекорды рынка недвижимости»

На вопросы журналистов ответили первые лица компаний-победителей

Генеральный директор московского филиала AVA Group Михаил Жумажанов рассказал журналистам, почему ЖК «Режиссер» победил в номинации «Региональный объект №1»*, а также презентовал премиальный проект холдинга, который находится на курорте «Роза Хутор».

На встрече с деловыми, федеральными и специализированными СМИ ведущие застройщики сообщили о рекордах и достижениях в сфере жилой недвижимости за шесть месяцев 2023 года. А также ответили на вопросы о том, как они видят дальнейшее развитие рынка, перспективно ли сейчас инвестировать в недвижимость, как влияет цифровизация на девелопмент.

Организатором пресс-конференции выступил «Московский Бизнес Клуб». Среди спикеров — первые лица компаний, победивших в премии. Это лидеры продаж и рекордсмены самых низких цен на недвижимость, девелоперы, представившие лучший семейный проект, объект с развитой инфраструктурой, застройщики топовых жилых, коммерческих и загородных объектов, создатели инновационных жилищных форматов.

«Жилой комплекс "Режиссер" воплощает в себе все неизменные базисы современного жилья — это эргономичные планировки, социальная и транспортная доступность, близость общественных локаций, развитая сеть коммерческих предприятий. Формат недвижимости в Краснодарском крае проходит глобальную трансформацию. И жилой комплекс "Режиссер" объединяет тренды, определяя качественные характеристики локации»,— подчеркнул генеральный директор московского филиала AVA Group Михаил Жумажанов.

Он также рассказал СМИ о новом проекте холдинга — премиальных апартаментах LeePrime Residence Polyana Sochi (сдан в эксплуатацию, идет реновация) в Красной Поляне. Комплекс расположен в «Розе Хутор» в окружении Кавказских гор на берегу горной реки Мзымта. Концепция погружения в атмосферу курорта поддержана соответствующей инфраструктурой и сервисом. Премиальные сервисные апартаменты доступны к продаже с готовым дизайнерским ремонтом и встроенной мебелью.

* Жилой комплекс «Режиссер» от AVA Group стал победителем премии «Рекорды рынка недвижимости — 2023» в номинации «Региональный объект №1». При голосовании учитывались такие критерии, как местоположение, архитектурные и проектные решения, инфраструктура и благоустройство, строительные материалы и инновационные технологии. Всего в номинации было заявлено 18 жилых комплексов из разных городов страны.

Инвестиционный холдинг AVA Group основан в 2007 году. Штаб-квартира расположена в городе Краснодар. Сегодня холдинг имеет развитую сеть представительств в городах РФ — Москва, Сочи, Новосибирск, Красноярск. Начиная свою деятельность как девелопер, сегодня холдинг AVA Group инвестирует в развитие медицинского и гостиничного бизнеса, цифровизацию, производство строительных материалов, логистику. Политика устойчивого развития бизнеса предусматривает участие холдинга в спортивной жизни, заботе об экологии, общественной жизни городов присутствия.

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