На трассе Челябинск – Троицк на два месяца ограничат движение

В Челябинской области почти на два месяца ограничат движение транспорта по нескольким участкам федеральной трассы А-310 Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном. Это необходимо для выполнения ремонта и устройства слоев износа, сообщает ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Ограничения будут действовать с 23 июня по 20 августа. Так, на участках 16-20 км и 22-25 км проезжая часть сузится до одной полосы. На отрезках 128-134 км и 143-146 км будет организовано реверсивное движение. Водителям рекомендуют учитывать информацию перед поездками.

По данным ФКУ «Упрдор „Южный Урал“», во время ремонта трассы А-310 планируется восстановить разрушенное в результате пучинообразования покрытие, устранить колейность, уложить слои износа толщиной 5 см, установить новые дорожные знаки и переустроить светофор на 131 км автодороги. Ремонт завершится в 2024 году.

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