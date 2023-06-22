Стоимость комнат на рынке недвижимости в Ижевске выросла на 2,7% с начала 2023 года

В столице Удмуртии по итогу первого полугодия 2023 года стоимость комнат на рынке недвижимости достигла 705,8 тыс. руб. Ценник вырос на 2,7%, сообщает пресс-служба сервис «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В целом по России также отмечается рост цен на комнаты — такая тенденция сложилась в 60 городах. Однако в 10 городах их стоимость стала ниже, Так, наиболее значительно сократились цены в Калининграде — 9,8%, Махачкале — 7,6%, Казани — 5%, а выросли в Кирове — 25,1%, Новокузнецке — 23%, Магнитогорске — 21,3%. При этом самые дешевые комнаты продаются в Нижнем Тагиле — 469,4 тыс. руб., Ульяновске — 484,02 тыс. руб., Брянске — 539,8 тыс. руб.