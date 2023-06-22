В Тюмени на железнодорожном вокзале пройдут антитеррористические учения

В пятницу, 23 июня, на железнодорожном вокзале Тюмени пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В мероприятии примут участия сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС и экстренных служб.

Учения пройдут с практическим развертыванием сил и средств. В региональном УФСБ пояснили, что в ходе мероприятий будут отработаны навыки по пресечению и ликвидации возможных последствий терактов, а также пройдет проверка качества взаимодействия между силовыми ведомствами.

Во время проведения учений в районе вокзала будут введены временные ограничения, к которым горожан попросили отнестись «с пониманием».

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