Депутаты гордумы Краснодара попросят Михаила Мишустина закрепить единое понятие многодетной семьи

В связи с инициативой местного Союза многодетных семей депутаты гордумы Краснодара обратятся к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проект федерального закона «Об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Если проект будет принят, это даст возможность закрепить единый статус многодетных семей.

Благодаря этому статусу семьи смогут получить меры поддержки вне зависимости от региона проживания. Кроме того, по мнению депутатов гордумы, единое понятие заложит потенциал для увеличения уровня рождаемости в стране.

Тат Гаспарян

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