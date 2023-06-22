На «Ак Барс Арене» начали готовиться к введению Fan ID

На казанском стадионе «Ак Барс Арене» началась подготовка к введению Fan ID. Об этом на пресс-конференции сказал замглавы Минспорта Татарстана Алмаз Хусаинов.

Он отметил, что Fan ID требуется для обеспечения безопасности на стадионе. Данная система даст возможность ограничить передачу билетов.

«Для «Рубина», это, понятно, будет нововведение, которое мы должны реализовать совместно с клубом и совместно с ареной. Безусловно необходимы работы по обновлению, по систематизации, доработке арены — они будут проводиться. Сейчас работы на стадионе начались», — сказал господин Хусаинов.

"Ъ-Казань"