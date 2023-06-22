Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о первом электрокроссовере марки, сравнивая его дизайн с бензиновой версией модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omoda C5 EV Фото: Omoda C5 EV

Марка Omoda представила дизайн своего первого электрокроссовера. Нам с вами эта новость может быть любопытна не только с точки зрения развития мировой дизайнерской и конструкторской мысли — последние полтора года за многими марками мы наблюдаем только издали, — но и иметь прикладное значение.

Про бренд Omoda мы узнали лишь в прошлом году. Но сегодня первая модель марки — кроссовер C5 — одна из самых востребованных иномарок на отечественном авторынке. Теперь модельный ряд пополнился полноприводной версией кроссовера, относительно недавно к нему добавился седан Omoda S5. Дилерская сеть в стране уже состоит из 120 предприятий, а всего с момента начала продаж клиентам было передано 11 тыс. автомобилей.

Силуэт электрической версии уже хорошо знакомого нам кроссовера практически не отличается от бензиновой, но декор совсем иной. Прежде всего обращает на себя внимание отсутствие радиаторной решетки. У Omoda C5 это, наверное, самая выделяющаяся деталь экстерьера — огромная, как улыбка во весь рот, с характерными узнаваемыми ячейками. Вместо нее теперь заглушка — как известно, электромобилю не нужно столько воздуха.

Впрочем, воздухозаборник тут все же есть — ниже бампера, с вертикальными прорезями. Так схематично рисуют пасть, сквозь которую кит фильтрует планктон и мелкую рыбешку. Надпись Omoda на передней кромке крышки капота теперь не из хромированных букв, а из светящихся. Надеюсь, эту иллюминацию можно отключать, чтобы увеличить запас хода. Сзади обращает на себя внимание, конечно же, отсутствие патрубков выхлопной системы.

Вообще, если говорить о дизайне Omoda C5 EV в целом, то надо отметить сдержанность и даже некое благородство — бензиновый кроссовер смотрится рядом как китч. Технические характеристики электрической новинки от Omoda и ее цена станут известны позже. По некоторым сведениям, модель появится в продаже в России уже в нынешнем году.