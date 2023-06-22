В Челябинской области в мае снизилась выдача кредитных карт

В мае жителям Челябинской области было выдано 30 010 кредитных карт – это на 4,1% меньше, чем в апреле, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Регион занимает девятое место в стране по числу выданных кредиток.

Лидерами рейтинга по количеству новых карт являются Москва (80 154), Московская область (57 566) и Санкт-Петербург (42 588). Почти во всех субъектах РФ, входящих в топ-30 регионов лидеров по выдаче кредиток в мае, динамика по отношению к апрелю отрицательная. Наибольшее сокращение в процентах зафиксировано в Хабаровском крае (-8,3%), Чувашии (-6,2%) и Нижегородской области (-5,5%). В двух регионах отмечен рост показателя – в Воронежской (3,5%) и Оренбургской (0,3%) областях.

В среднем по России число выданных карт уменьшилось по сравнению с апрелем на 3,1%. Между тем по отношению к прошлому маю отмечен заметный рост – на 11,8%.

В НБКИ объясняют майское снижение показателя по сравнению с апрелем сезонным фактором, большим количеством праздничных и выходных дней в первой половине месяца.