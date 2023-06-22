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Коммерсантъ FM
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«В этом году ни один из лотов не достиг отметки в $10 млн»

Дмитрий Буткевич — о позициях арт-рынка Франции

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, на сколько упали доходы французских аукционных компаний, а также о трех лучших результатах торгов 2023 года.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В качестве информации к размышлению для всех интересующихся арт-рынком: эксперты портала artprice делают вывод, что французский рынок заметно теряет позиции год к году. За первые пять месяцев 2022-го во Франции случилось сразу три исключительных продажи. «Корзина земляники» Жан-Батиста Симеона Шардена, которая считается его лучшим натюрмортом, ушла за $26,8 млн на Artcurial Paris в марте прошлого года.

Великолепный ранний рисунок Микеланджело «Обнаженный молодой человек в окружении двух других» продали на торгах Christie's за $24,3 млн. Он установил новый аукционный рекорд, вдвое превышающий предыдущий рекорд художника. И «Павония» Франсиса Пикабиа, сюрреалистическая работа, созданная в 1929 году, ушла за $10,9 млн на Sotheby's в Париже.

В этом году ни один из лотов не достиг 10-миллионной отметки. Три лучших результата аукционов во Франции в 2023 году: бронзовую скульптуру Nu Couch II с темно-коричневой патиной Анри Матисса продали за $4,9 млн 4 апреля на Christie's France. Полотно Рене Магритта Les grains de beaut ушло за $3,7 млн на том же аукционе. И другую его картину — La leon de musique — продали за $3,1 млн на Sotheby's France в середине марта. И все.

Если мы посмотрим на доходы крупнейших французских арт-операторов, то увидим, что все они потеряли. Ведущая французская аукционная компания Artcurial упала на 68% по сравнению с прошлым годом, британская фирма Christie's (контролируемая холдинговой компанией Artmis коллекционера произведений искусства Франсуа Пино) — на 38%, а ее крупнейший конкурент, американская компания Sotheby's (возглавляемая Патриком Драи, генеральным директором группы Altice, одного из основных французских игроков в сфере телекоммуникаций и медиа) — на 39,8%. Неутешительные итоги первой части года для художественного рынка Франции.

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