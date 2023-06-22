В честь Героя Советского Союза Николая Ватутина в Краснодаре назовут новый сквер

Депутаты городской Думы Краснодара на очередном еженедельном заседании приняли решение назвать новый сквер между улицей Одесской, проездами Ватутина и Саратовским в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина. Идею предложили местные жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Николай Ватутин советский военачальник, генерал армии. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году.

В СССР Николаю Ватутину были установлены памятники и названы многочисленные географические объекты.

Тат Гаспарян

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