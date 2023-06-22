Суд приговорил к 5 годам колонии краснодарца, который насмерть задавил тещу

Суд в Краснодаре признал жителя Кубани виновным в том, что он после распития бутылки водки со встреченной на улице бывшей тещей начал «крутить жука» и случайно сбил женщину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Инцидент произошел в июле минувшего года в станице Елизаветинской, на одой из улиц которой осужденный встретил бывшую родственницу. Прямо рядом с магазином на капоте своего автомобиля он распил с ней бутылку водки, после сел за руль и начал совершать опасные маневры — «разворот вокруг своей оси». Не заметив женщину, которая направилась к своему велосипеду, мужчина наехал на нее, но, не оказав помощь и не вызвав полицию, скрылся с места ДТП.

Прикубанский суд признал кубанца виновным в произошедшем и приговорил его к пяти годам колонии (ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД в состоянии опьянения с оставлением места происшествия, повлекшее по неосторожности смерть человека). Однако по итогам апелляционного рассмотрения краевая инстанция критически отнеслась к учтенным судом первой инстанции смягчающим обстоятельствам и добавила мужчине еще три месяца лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Михаил Волкодав

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