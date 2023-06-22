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Семи липецким школам искусств выделят 32,3 млн рублей

Семь детских школ искусств (ДШИ) Липецкой области в этом году получат 32,3 млн руб. на оснащение учебными материалами, музыкальными инструментами и необходимым оборудованием. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Липецкой области. Средства выделяются из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Культура».

В областном управлении культуры и туризма рассказали, что три школы из семи уже полностью освоили средства субсидии: «Это ДШИ Грязинского района, музыкальная школа имени Игумнова в Лебедяни и Долгоруковская ДШИ имени Василенко. Из последних поставок ДШИ Задонского района получила многофункциональное устройство, а в ДШИ Данковского района — кларнеты и флейты».

Кроме того, Чаплыгинская детская школа искусство получила учебные материалы, шумовые и народные инструменты, гитару. Ожидаются поставки музыкальных инструментов для духового оркестра. В ДШИ Усмани получили многофункциональное устройство, учебные пособия, ноутбук. В школе также появятся саксофон, цифровое пианино, блок флейты, ударные шумовые инструменты, струны, учебные пособия, бас-гитара. «Качественное оснащение учреждений дополнительного образования несомненно способствует повышению уровня художественного образования»,— уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Валерия Розбот

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