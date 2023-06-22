Пожарные потушили рынок «Классик» в Ростове-на-Дону

Утром 22 июня в пригороде Ростова-на-Дону разгорелся огонь на рынке «Классик». К 10:00 пожарным удалось полностью ликвидировать пожар на площади 2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 6:34 утра. Загорелся склад с посудой и электронной техникой по адресу улица Малое Зеленое кольцо, 3А. Сначала огонь охватил 1 тыс. кв. м, позже площадь возгорания увеличилась.

В тушении были задействованы 63 человека и 21 единица техники. Воду к месту возгорания подают два пожарных поезда. Вертолет МЧС доставил и сбросил на объект около 40 тонн воды. В пресс-службе администрации города сообщили, что из-за необходимости прокладки пожарных рукавов движение по проспекту Шолохова перекрыто.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на складе.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону