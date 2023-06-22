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Полиция задержала ярославца, пристававшего к маме с коляской

В Ярославле на улице Чкалова 21 июня задержали неадекватного мужчину, который приставал к девушке с коляской. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Фото: Скриншот из видео «Подслушано в Ярославле»

Фото: Скриншот из видео «Подслушано в Ярославле»

По данным правоохранительных органов, происшествие было в среду около 16:10 в Ленинском районе города. В полицию позвонили горожане, сообщившие о неадекватных действиях молодого мужчины, который приставал к женщине с грудным ребенком, находившемся в коляске. Оказавшиеся рядом люди помогли молодой маме, причем их пришлось силой удерживать мужчину.

В социальных сетях появилось видео, в котором задержанный сообщает, что принял наркотические вещества. И подтверждает приставание к женщине. Очевидцы на видеозаписи сообщают, что мужчина опрокинул коляску, а женщине с ребенком вызвали скорую помощь. Приехавшие на место полицейские задержали нападавшего.

«В отношении 32-летнего нападавшего составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство, который направлен на рассмотрение в суд»,— сообщили в пресс-службе УМВД.

Проверка по самому факту нападения на данный момент продолжается.

Алла Чижова

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