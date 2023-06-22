В Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобуса с легковыми автомобилями, пострадали пять человек

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с двумя пассажирскими автобусами и двумя легковыми автомобилями. По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла напротив дома № 70 по ул. Технической. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса «ПАЗ» (маршрут №083) перестраивался, но не уступил дорогу другому автобусу «ПАЗ» (маршрут №014), которым управлял 34-летний водитель.

Автобусы столкнулись, а после столкнулись еще с двумя легковыми автомобилями Honda и Hyundai. В результате ДТП травмы получили пять человек, четверых госпитализировали. Личности пострадавших устанавливаются.

На место аварии выехали представители областной Госавтоинспекции, проводится проверка. В ГИБДД отмечают, что движение по ул. Технической затруднено.

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