На содержание территорий возле зданий министерств и правительства Башкирии потратят до 24 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» ищет подрядчика для содержания территорий возле республиканских органов исполнительной власти и ремонт элементов благоустройства, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 24 млн руб. Итоги аукциона подведут 4 июля. Работы профинансирует бюджет республики.

Как следует из аукционной документации, подрядчик должен содержать территории рядом со зданиями минздрава на улице Тукаева, минкульта на Революционной, минобрнауки на Театральной, минземимущества на Цюрупы, минприроды на Ленина, минпрома на Маркса, а также сквер имени Зии Нуриева возле Дома республики и земельный участок на проспекте Салавата Юлаева.

Согласно проекту контракта, подрядчик должен до 30 июня 2024 года мыть деревья, обрезать их кроны, сажать новые, удобрять почву, ухаживать за кустарниками, газонами, цветниками, очищать от грязи и травы дорожки, при необходимости менять бордюры и тротуарную плитку, мыть урны, скамейки и так далее.

Венера Хисамова

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