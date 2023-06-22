В Самарской области за неделю подорожали морковь, свекла и бананы

Цены на ряд товаров и услуг изменились за семь дней в Самарской области. Больше всего из продуктов в регионе за этот период подорожала морковь (на 10,8%). Один кг товара стоит по области в среднем 57,3 руб. Об этом сообщает Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Также за минувшую неделю в регионе выросли цены на бананы (на 5%; 104,8 руб. за один кг); столовую свеклу (на 2,8%; 44,1 руб. за один кг) и маргарин (на 4,2%; 232,4 руб. за один кг). Одновременно с этим за указанный период в Самарской области подешевела белокочанная свежая капуста (на 9%; 51 руб. за один кг) и свежие помидоры (на 1,7%; 132,5 руб. за один кг).

Ранее в регионе уже фиксировался рост цен на свеклу и морковь. Одновременно с этим подорожал картофель.

Георгий Портнов