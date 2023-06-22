Жителя Кузбасса приговорили к условному сроку за стрельбу из пневматики по детям

Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка признал виновным местного жителя в умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве и приговорил его к 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно за стрельбу по детям из пневматической винтовки.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в августе 2022 года осужденный из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного жилого дома несколько раз выстрелил из пневматической винтовки в группу детей во дворе дома. Одному из несовершеннолетних был причинен вред здоровью.

Стрелок вину в совершенном преступлении в суде не признал. По его версии, дети шумели и нарушали покой жителей. Тем менее, суд вынес обвинительный приговор, а также удовлетворил иск прокурора в защиту прав пострадавшего несовершеннолетнего, обязав осужденного выплатить 50 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. Приговор суда в законную силу не вступил.

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Игорь Лавренков, Кемерово