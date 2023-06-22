В Чишминском молочном заводе введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в ООО «Чишминский молочный завод», следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

С заявлением о признании молзавода банкротом в суд обратился сельскохозяйственный потребительский снабженческий сбытовой кооператив «Фаиза» (село Муслюмово, Татарстан). Завод задолжал «Фаизе» по договорам о поставке молока и молочной продукции. Компанию включили в третью очередь реестра кредиторов с требованием 11,45 млн руб.

Среди должников Чишминского молочного завода также межрайонная инспекция ФНС №4 по республике, ООО «Интерпак», ООО «Союзпищепром», ООО «Овен-Уфа» и ООО «Меридиан».

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения назначено на 15 ноября.

Майя Иванова

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