В УрФО прошли акции в память о погибших в годы Великой Отечественной войны

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) накануне Дня памяти и скорби прошли акции в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. На стадионе «Екатеринбург Арена» прошла всероссийская акция «Свеча памяти», участники которой с зажженными свечами выстроились в слово «Помним».

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Акция в память о погибших прошла и в Тюмени. «С территории нынешней Тюменской области на фронт ушли 250 тыс. человек, практически каждый второй не вернулся. Здесь в тылу победу ковали женщины, дети, старики. И они выстояли»,— написал в telegram-канале губернатор Александр Моор.

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Он отметил, что сейчас Россия «вновь борется с нацизмом» на специальной военной операции. По словам главы Тюменской области, «воины-сибиряки отстаивают право на независимость».

День памяти и скорби проходит 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. В этот день в регионах России проходит акция «Минута молчания». В это время звучат звуки сирены, а телеканалы на время прерывают вещание.

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