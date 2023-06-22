Воронежский «Павловск неруд» обжалует отказ в принуждении «Трансстроймеханизации» к бесплатному ремонту дороги в кассации

Крупнейший в Европе производитель гранитного щебня АО «Павловск неруд» (находится в Павловске Воронежской области, входит в Национальную нерудную компанию) подал кассационную жалобу на решение апелляции, подтвердившее решение первой инстанции не удовлетворять иск к ООО «Трансстроймеханизация» (входит в ГК « Нацпроектстрой», совместное предприятие ВЭБа и Аркадия Ротенберга). «Павловск неруд», напомним, с осени 2021-го требовал от оппонента «безвозмездного устранения недостатков работ» по ремонту 5 км подъезда от трассы М-4 «Дон» до железнодорожного переезда у конторы горного цеха павловского предприятия. Согласно документам суда, кассационная жалоба пока не принята к производству.

Разбирательство ведется вокруг земельного участка с автодорогой, который «Трансстроймеханизация» взяла у «Павловск неруда» в аренду во время строительства платного обхода Лосева и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области. Истец заявлял, что за время аренды дорога была разрушена, а восстановительный ремонт был некачественным. Арбитражный суд Воронежской области не согласился с доводами «Павловск неруда» и отказал ему в иске, посчитав, что истец не смог привести доказательств появления дефектов именно вследствие некачественного выполнения подрядчиком работ. «Трансстроймеханизация» при этом, по мнению суда, «не несет ответственности за недостатки», которые могли образоваться в процессе эксплуатации автодороги.

Экспертиза пришла к выводу, что причиной возникновения дефектов стало отсутствие работ по капремонту, укреплению основания дорожной одежды и устройству обочин по предварительно разработанному специализированной организацией проекту. В техзадании от «Павловск неруда» такие работы указаны не были.

Мария Старикова