Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежский «Павловск неруд» обжалует отказ в принуждении «Трансстроймеханизации» к бесплатному ремонту дороги в кассации

Крупнейший в Европе производитель гранитного щебня АО «Павловск неруд» (находится в Павловске Воронежской области, входит в Национальную нерудную компанию) подал кассационную жалобу на решение апелляции, подтвердившее решение первой инстанции не удовлетворять иск к ООО «Трансстроймеханизация» (входит в ГК « Нацпроектстрой», совместное предприятие ВЭБа и Аркадия Ротенберга). «Павловск неруд», напомним, с осени 2021-го требовал от оппонента «безвозмездного устранения недостатков работ» по ремонту 5 км подъезда от трассы М-4 «Дон» до железнодорожного переезда у конторы горного цеха павловского предприятия. Согласно документам суда, кассационная жалоба пока не принята к производству.

Разбирательство ведется вокруг земельного участка с автодорогой, который «Трансстроймеханизация» взяла у «Павловск неруда» в аренду во время строительства платного обхода Лосева и Павловска на М-4 «Дон» в Воронежской области. Истец заявлял, что за время аренды дорога была разрушена, а восстановительный ремонт был некачественным. Арбитражный суд Воронежской области не согласился с доводами «Павловск неруда» и отказал ему в иске, посчитав, что истец не смог привести доказательств появления дефектов именно вследствие некачественного выполнения подрядчиком работ. «Трансстроймеханизация» при этом, по мнению суда, «не несет ответственности за недостатки», которые могли образоваться в процессе эксплуатации автодороги.

Экспертиза пришла к выводу, что причиной возникновения дефектов стало отсутствие работ по капремонту, укреплению основания дорожной одежды и устройству обочин по предварительно разработанному специализированной организацией проекту. В техзадании от «Павловск неруда» такие работы указаны не были.

Мария Старикова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...