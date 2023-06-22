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В Ярославле выросла кредиторская задолженность предприятий муниципальной экономики

Кредиторская задолженность 18 предприятий, собственником которых является мэрия Ярославля, по итогам 2022 года составила 1 млрд 252 млн руб. Об этом на заседании муниципалитета заявил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

К предприятиям муниципальной экономики относятся 12 акционерных обществ, контрольный пакет которых принадлежит городу, 4 муниципальных унитарных предприятия и 2 муниципальных казенных предприятия. Как рассказал мэр Ярославля, кредиторская задолженность предприятий муниципальной экономики на конец 2022 года за год выросла на 21 млн руб. или на 1,7%.

На начало 2022 года кредиторская задолженность была 1 млрд 231 млн руб., из них просроченная задолженность составляла 21,5%. В мэрии отметили, что за минувший год просроченную задолженность удалось сократить на 23%. В абсолютных цифрах на конец 2022 года просроченная «кредиторка» на предприятиях муниципальной экономики составляла около 200 млн руб.

Андрей Иванов

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