В белгородском «Алексеевском заводе химического машиностроения» нашли признаки преднамеренного банкротства

В деле о банкротстве АО «Алексеевский завод химического машиностроения» (АЗХМ) при повторной проверке выявлены признаки преднамеренного банкротства, следует из сообщения конкурсного управляющего Павла Силицкого. Повторная проверка проведена по инициативе конкурсного управляющего в связи с выявленными фактами искажения бухгалтерской отчетности, анализировавшейся временным управляющим при подготовки заключения о наличии или отсутствии признаков преднамеренного банкротства.

АЗХМ обанкротился в сентябре 2019 года. Вслед за ним в феврале 2020 года в конкурсном производстве оказался другой крупный актив ГК — Алексеевский вагоностроительный завод (АВЗ). Также под банкротства попали несколько более мелких компаний. В 2021 году обанкротился глава ГК Александр Пархоменко.

В конце 2022 года почти все имущество ГК было распродано с торгов. Производственный комплекс АЗХМ за 195 млн руб. выкупило московское ООО «Континенталь», а недостроенный корпус АВЗ за 81 млн руб. приобрел нижегородский предприниматель Игорь Мансуров.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» - «"Алексеевка Химмаш" распалась на элементы».

Владимир Зоркий