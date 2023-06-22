В Сочи с 1 июля ограничат скоростной режим на трассе А-148

С 1 июля на федеральной трассе А-148, которая проходит через Центральный и Хостинский районы Сочи, ограничат скорость автодвижения с 80 до 60 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«С 1 июля на федеральной трассе А-148 - "Дублер Курортного проспекта" вводится постоянный режим ограничения скорости движения…», - говорится в сообщении.

Уточняется, что скоростной режим будет ограничен на участке от транспортной развязки «Раздольное» до конца автомагистрали.

А-148 «Дублер Курортного проспекта» — автострада, пролегающая по Хостинскому и Центральному районам города Сочи. В отличие от объездной дороги, является внутригородской магистралью. Служит продолжением на север автострады Сочи — Адлер. Дублирует главную улицу Сочи Курортный проспект и Объездную автостраду.

Наталья Решетняк

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