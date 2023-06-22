На книжный магазин «Читай город» в Нижнем Новгороде составили протокол о пропаганде ЛГБТ

В Автозаводский районный суд поступил протокол, составленный в отношении ООО «Новый книжный М» (сеть книжных магазинов «Читай город») по административной статье о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). Информация опубликована в картотеке дел суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Суть претензии не уточняется. В пресс-службе магазинов «Читай город» оперативно на запрос «Ъ-Приволжье» не ответили.

Судя по картотеке дела, первый протокол в отношении сети магазинов в Нижнем Новгороде был составлен еще в апреле, но суд вернул его, так как документ был составлен должностным лицом, не имеющим на это права.

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды начал действовать с конца 2022 года. В ноябре того же года активисты движения «Волонтерская рота боевого братства» проверили соблюдение правил в книжных магазинах Нижнего Новгорода и указали на нарушения.

Анастасия Еремина