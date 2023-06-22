В Башкирию из Сирии были возвращены девять детей

В прошлом году из зон боевых действий в Сирии были возвращены в Башкирию девять детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Панчихина на пленарном заседании в госсобрании.

Всего с 2017 года в Башкирию из Сирии и Ирака вернулись 26 детей, это 12 семей, из которых две семьи — с мамами, в остальных десяти семьях возвращены только дети, уточнила госпожа Панчихина. Все дети проживают со своими родными и близкими.

Также ведется работа по возвращению еще 11 детей из зон боевых действий. Среди них как родившиеся в России, так и за ее границами.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте