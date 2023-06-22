ФСБ сообщила о задержании диверсантов, причастных к покушениям в Запорожской области

В Мелитополе задержаны украинские диверсанты, сообщила ФСБ. Утверждается, что они готовили подрыв железнодорожных путей и ранее организовывали покушения на представителей местных властей. В результате их действий один человек погиб и несколько получили ранения различной степени тяжести.

Как говорится в сообщении ФСБ, покушения совершались с использованием самодельных взрывных устройств в отношении руководителей структур Запорожской области. Не уточняется, в отношении кого именно были совершены покушения с участием задержанных. Также ФСБ не раскрывает число задержанных и их личности.

В ходе расследования спецслужбе стало известно о подготовке диверсантами подрыва железнодорожных путей во время проезда состава с военной техникой и грузами для российской армии. «Диверсия готовилась с применением самодельного взрывного устройства, которое было получено участниками преступной группы от представителей Службы безопасности Украины»,— говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).

Диверсанты были задержаны во время изъятия из схрона самодельного взрывного устройства, сообщила спецслужба. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте (ст. 205 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Задержанных отправили в СИЗО. Им грозит наказание вплоть до пожизненного.

Леонид Уварчев