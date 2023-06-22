При росте объемов строящегося жилья в Черноземье продажи упали за год от 10 до 31%

На июнь 2023 года в пяти из шести регионов Черноземья процент проданного жилья из всего объема строящегося находится на уровне ниже 30%. Выше только в Тамбовской области - 32% (101 тыс. кв. м). Это следует из данных Дом.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ниже всего этот показатель в Липецкой области, где застройщики продали 21% - 85 тыс. кв. м из 403 тыс. строящегося жилья. В регионе максимальный показатель снижения объема продаж за год. С 52% в июне 2022 года, когда было продано 163 из 314 тыс. кв. м до 21% в июне 2023 года, когда продажи составили 85 из 403 тыс. кв. м.

Почти в два раза также упали продажи в Орловской области - со 133 тыс. кв. м в июне 2022 года до 71 тыс. кв. м к июню 2023 года. При этом регион единственный из шести областей Черноземья не нарастил, а уменьшил показатели объемов возводимого жилья с 337 до 278 тыс. кв. м от июня к июню.

Белгородские застройщики реализовали к июню 28% (91 тыс. кв. м). строящегося жилья (38% годом ранее). Воронежские - 27% (499 тыс. кв. м), тогда как в июне 2022 года - 39% (681 тыс. кв. м). Курские - 22% (66 тыс. кв. м) вместо 29% годом ранее.

Подробнее о тенденции к сокращению объемов продаж - в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий