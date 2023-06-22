«Уралэнергосбыт» начал наказывать штрафами за несанкционированное подключение электричества

Компания «Уралэнергосбыт» начала штрафовать клиентов за самовольное присоединение к сети после того, как их отключили из-за долгов. Как сообщает гарантирующий поставщик, теперь, помимо основного долга, в случае выявления таких фактов нарушителям придется заплатить сумму, равную десятикратному нормативу потребления.

В компании отмечают, что некоторые должники, которым отключили энергоснабжение, вместо оплаты обходят закон и самовольно подключаются к сетям. В частности, так поступила жительница Ленинского района с долгом 8 тыс. руб., накопившимся примерно за год. Энергетики, выявив нарушение, заявили в полицию, и теперь должница должна заплатить с учетом штрафа 28 тыс. руб. Деньги взыскивают через суд.

Интеллектуальная система учета электроэнергии позволяет «Уралэнергосбыту» легче отслеживать самовольные подключения. «Ранее мы ограничивались предупреждением. Но в связи с тем, что стали выявляться случаи несанкционированного подключения, нам пришлось усилить контроль за должниками и применить штрафы, предусмотренные законодательством, - говорит первый заместитель генерального директора компании Андрей Святых. – С одной стороны, мы не можем допустить безучетного потребления, с другой стороны, электроэнергия – это такой же товар, за который потребители обязаны платить».

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