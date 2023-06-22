На Урале осудили заключенного, распространявшего криминальные традиции в колонии

Заключенного ИК-3 Краснотурьинска приговорили к семи годам шести месяцам колонии особого режима за распространение традиций запрещенного в РФ международного преступного движения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Мужчина был признан виновным в участии в деятельности данного движения (ч.2 ст. 282.2 УК РФ) и в избиении другого осужденного (ч. 3. ст. 321 УК РФ).

По данным следствия, в ИК-3 35-летнего мужчину, осужденного за преступления против личности и имущественного характера, этапировали в 2019 году. В колонии он занял «определенное положение» в преступной иерархии. В 2021-2022 годы он принимал активное участие в деятельности неофициально существовавшей на территории колонии ячейки запрещенного движения, пропагандируя его идеологию среди других осужденных.

Кроме того, в мае 2021 года мужчина избил одного из осужденных из мести за то, что тот оказывал содействие администрации колонии.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области сообщили, что экстремистскую деятельность в ИК-3 удалось пресечь сотрудниками ведомства совместно с УФСБ.

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