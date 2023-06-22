Правительство России увеличило территорию ОЭЗ «Алга»

Особая экономическая зона «Алга» будет расширена, следует из постановления премьер-министра России Михаила Мишустина. В настоящее время на территории ОЭЗ работают 12 инвесторов, после того, как еще пять компаний получат статус резидентов, площадки зону будут заполнены на 80%.

Увеличение площади «Алги» позволит создать дополнительные производственные площади и сформировать благоприятные условия для запуска новых инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба кабмина. О намерении работать на новой территории «Алги» заявили шесть компаний. Они намерены реализовать проекты в сфере мебельной, химической и деревоперерабатывающей промышленности, производства сельскохозяйственной техники и нефтегазового оборудования. Объем инвестиций составит не менее 11 млрд руб. в ближайшие десять лет, будет создано 765 рабочих мест.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга» создана постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина 27 мая 2020 года. Это одна из самых быстроразвивающихся ОЭЗ в России. На территории действуют льготные налоговые условия для ведения бизнеса. Управляющей компанией ОЭЗ является Корпорация развития Башкирии.

Наталья Балыкова

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