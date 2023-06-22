Перелеты в эконом-классе в Удмуртии подешевели на 5,3% за неделю

В Удмуртии с 14 по 19 июня на потребительском рынке изменились цены на ряд товаров. Так, по данным Удмуртстата, бананы стали дороже на 9,1%, сосиски с сардельками — 4,8%, морковь — 4,7%, макаронные изделия из пшеничной муки — 4,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Стоимость помидоров при этом снизилась на 7,5%, белокочанной свежей капусты — 5,9%, масла подсолнечного — 4,3%, муки пшеничной — 3,9%. Крупа гречневая-ядрица стала дешевле на 2,7%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали туалетная бумага на 1,8%. Пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных стали дороже на 1,7%. При этом снизилась цена на зубную пасту на 5,1%.

Кроме того, стоимость полета в эконом-классе стала дешевле на 5,3%.