Мэрия Уфы потратит на благоустройство сквера Мусы Гареева до 7 млн рублей

Управление капитального строительства мэрии Уфы ищет подрядчика для благоустройства бульвара Славы с прилегающей территорией и сквера Мусы Гареева, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 7 млн руб. Итоги аукциона подведут 27 июня. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно техзаданию, подрядчик обязуется за семь дней со дня подписания контракта установить самолет (не более 13 м в длину и 14 м в ширину) из стали и дерева со встроенными светящимися качелями, а с 10 января по 28 февраля следующего года — арку, качели, урны, скамейки, велопарковки и спортивное оборудование.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее УФАС по Башкирии аннулировало итоги аналогичного аукциона. Тогда победителем торгов стал предприниматель из Челябинской области Игорь Семенов, предложивший установить малые архитектурные формы за 4 млн руб., но в антимонопольную службу пожаловался предприниматель Владик Хуснутдинов. По его мнению, заказчик нарушил ФЗ «О контрактной системе», указав в документации неполное техзадание.

Венера Хисамова

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